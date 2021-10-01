فيروس نقص المناعة.. الصحة: 4 تحاليل لازمة للأمهات خلال فترة الحمل
كتب- محمد نصار:
أوصت وزارة الصحة والسكان الأمهات الحوامل بضرورة إجراء 4 تحاليل مهمة خلال فترة الحمل.
وقالت الوزارة، في منشور توعوي لها، إنه توجد 4 تحاليل لازمة للأم بفترة الحمل، حيث يمكن عمل هذه التحاليل في الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين مجانًا.
وجاءت التحاليل على النحو التالي:
1- تحليل السكر والضغط.
2- تحليل بكتيريا الزهري.
3- تحليل فيروس الالتهاب الكبدي ب (HBV).
4- تحليل فيروس نقص المناعة البشري (HIV).
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