فيروس نقص المناعة.. الصحة: 4 تحاليل لازمة للأمهات خلال فترة الحمل

كتب- محمد نصار:

أوصت وزارة الصحة والسكان الأمهات الحوامل بضرورة إجراء 4 تحاليل مهمة خلال فترة الحمل.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي لها، إنه توجد 4 تحاليل لازمة للأم بفترة الحمل، حيث يمكن عمل هذه التحاليل في الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين مجانًا.

وجاءت التحاليل على النحو التالي:​

1- تحليل السكر والضغط.

2- تحليل بكتيريا الزهري.

3- تحليل فيروس الالتهاب الكبدي ب (HBV).

4- تحليل فيروس نقص المناعة البشري (HIV).​