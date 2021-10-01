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فيروس نقص المناعة.. الصحة: 4 تحاليل لازمة للأمهات خلال فترة الحمل

12:06 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
فيروس نقص المناعة.. الصحة: 4 تحاليل لازمة للأمهات خلال فترة الحمل

وزارة الصحة

كتب- محمد نصار:

أوصت وزارة الصحة والسكان الأمهات الحوامل بضرورة إجراء 4 تحاليل مهمة خلال فترة الحمل.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي لها، إنه توجد 4 تحاليل لازمة للأم بفترة الحمل، حيث يمكن عمل هذه التحاليل في الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين مجانًا.

وجاءت التحاليل على النحو التالي:​

1- تحليل السكر والضغط.

2- تحليل بكتيريا الزهري.

3- تحليل فيروس الالتهاب الكبدي ب (HBV).

4- تحليل فيروس نقص المناعة البشري (HIV).​

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وزارة الصحة فيروس نقص المناعة الوحدات الصحية صحة الأم والجنين الحمل

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