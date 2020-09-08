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مد فترة استقبال الأعمال المقدمة لمسابقة "سفراء الإعلام الجديد"

08:14 م الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
مد فترة استقبال الأعمال المقدمة لمسابقة "سفراء الإعلام الجديد"

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

اجتمعت اليوم لجنة التحكيم الخاصة بمنصة "سفراء الإعلام الجديد" والتي أطلقتها وزارة الدولة للإعلام الشهر الماضي وتهدف إلى تعزيز الهوية المصرية، ومخاطبة شباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق التواصل الدورى والمستمر مع هؤلاء المؤثرين وتفعيل دورهم بالتعاون مع الوزارة ليصبحوا حلقة الوصل بين الدولة والشباب.

وجاء اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة المعايير التي سيتم تقييم الأعمال المقدمة للمسابقة بناء عليها، مع الأخذ في الاعتبار أن اللجنة متطوعة من خارج الوزارة وتعمل بحيادية تامة.

وتضم اللجنة كل من عثمان بدران، مستشار تسويق، نسمة الشاذلي، مؤلفة أغاني ومنتجة تنفيذية، وتيمور عثمان، مصور.

واستعرضت لجنة التحكيم بعض الأعمال المشاركة في المسابقة والتي وصلت الى 658 عمل، واقترحت اللجنة مد فترة التقدم بالأعمال المشاركة حتى يوم الخميس 17 سبتمبر بناء على طلب العديد من المتفاعلين مع المنصة لإعطاء فرصة لأكبر عدد من المشاركات.

مسابقة سفراء الإعلام الجديد وزارة الدولة للإعلام منصات التواصل الاجتماعي

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