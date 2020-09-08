الأزهر ومصر للطيران يوقعان بروتوكول تعاون لتسيير رحلات المبعوثين

كتب- محمد عبيد:

وقعت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ومشيخة الأزهر الشريف بروتوكول تعاون تسويقي، بموجبه يتم تقديم أسعار خاصة للتذاكر وتسهيلات السفر وخدمات الحجز والطيران على جميع شركات الطيران العاملة في السوق المصري، وبيع وإعداد وتنفيذ برامج سياحية داخلية وخارجية وغيرها لبعثات ووفود وضيوف الأزهر الشريف من جميع أنحاء العالم من خلال شراكة العمل بين قطاعات الشركة الوطنية ، وذلك من منطلق الدور الريادي للشركة الوطنية في دعم كافة قطاعات الدولة من أجل استعادة وتنشيط حركة الطيران و السياحة التي تعد من أهم دعائم الاقتصاد الوطني وعودتها الي معدلاتها الطبيعية

قام بتوقيع البروتوكول فضيلة الشيخ صالح جمعة عباس وكيل مشيخة الأزهر، ويوسف جاد رئيس قطاع السياحة (الكرنك) بمصر للطيران، وشيرين تحسين مدير عام إدارة تنشيط مبيعات الشركات في مصر للطيران للخطوط الجوية.

وقال الشيخ صالح جمعة، إن الشركة الوطنية تقوم بدور فعال، آملا أن يكون هذا البروتوكول بداية تعاون مثمر للفترة القادمة بعد جائحة كورونا ، وقال ان الدخول في شراكة مميزة مع مصر للطيران كونها الشركة الوطنية التي تحمل اسم وعلم مصر واسمها التجاري ذو التاريخ العريق، لافتًا إلى أن ذلك ليس غريبا على الشركة الوطنية في جميع المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية والرياضية وغيرها .

ومن المقرر أن يتولى قطاع الكرنك للسياحة بمصر للطيران تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين الأزهر و مصر للطيران فيما يخص الأجندة السياحية ، وذلك لما يقدمه من خدمات مميزة سواء في الإنتقالات أو البرامج السياحية المميزة للعاملين بالمشيخة والجهات التابعة وأسرهم في الداخل والخارج من رحلات ورعاية فعاليات وتقديم برامج الرحلات الشاملة بأسعار تنافسية.​