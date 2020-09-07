افتتاح أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص

كتب- محمد سامي:

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص، بهدف رفع الكفاءة وزيادة عدد المنتجات المطروحة للمواطنين وبأسعار تنافسية.

ويبلغ مساحة المنفذ 1000 متر، وهو إحدى منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ويعمل بالمنفذ 165 عاملًا، وتم تطويرة بقيمة تقترب من 25 مليون جنيه.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية في منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة، وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، لافتًا إلى وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية، تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر، ويصل إلى 6 أشهر لبعض المنتجات، كما وجّه المصيلحي باستمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة، بما يتيح التنوع في المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك.