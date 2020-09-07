للأسبوع الخامس.. "الأوقاف" توزع 16 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في ٤ محافظات
كتب- محمود مصطفى:
قالت وزارة الأوقاف إنه سيتم توزيع (16) طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (سوهاج– أسوان– قنا- أسيوط)، بواقع (4) أطنان لكل محافظة، للأسبوع الخامس على التوالي.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه بلغ 518 ألف كيلوجرام من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الإسكندرية– الجيزة– الفيوم– بني سويف– الغربية –القليوبية– المني– أسيوط– سوهاج– الدقهلية– كفر الشيخ- الإسماعيلية– الوادي الجديد– بورسعيد– الشرقية– المنوفية– جنوب سيناء– شمال سيناء– قنا– البحر الأحمر– مطروح– دمياط– أسوان– السويس– الأقصر-البحيرة).
وأكدت غرفة العمليات بالوزارة عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.
وأكدت الوزارة عدم تصوير أحد عند التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
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