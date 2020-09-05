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متحدث "النواب" يشيد بدعم الرئيس السيسي للسودان في مواجهة الفيضانات

09:34 م السبت 05 سبتمبر 2020
متحدث "النواب" يشيد بدعم الرئيس السيسي للسودان في مواجهة الفيضانات

الدكتور صلاح حسب الله

(مصراوي):

وجّه الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، التحية والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لموقفه وتفاعله السريع تجاه دولة السودان، وإعلان التضامن مع الأشقاء هناك حكومة وشعبًا، جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد، والتي أدت إلى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات.

وقال حسب الله، في بيان له أصدره اليوم السبت، إن الرئيس السيسي سارع وعبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وتقدم بخالص التضامن مع الأشقاء السودانيين حكومة وشعبًا، جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق والتي أدت إلى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أبدى استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقائنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات.

وأكد أن مثل هذه المواقف الوطنية والإنسانية من الرئيس السيسي، دائمًا تلقى ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من الرأي العام المصري والسوداني والعربي، وتؤكد أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتتردد لحظة في مساندة جميع أشقائها العرب عند تعرضهم لأي كوارث ومخاطر طبيعية أو غير طبيعية.

صلاح حسب الله السيسي السودان الفيضانات مجلس النواب

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