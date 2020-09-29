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مجلس الوزراء ناعيا أمير الكويت: أفنى حياته في خدمة الأمتين العربية والإسلامية

06:08 م الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
مجلس الوزراء ناعيا أمير الكويت: أفنى حياته في خدمة الأمتين العربية والإسلامية

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب - محمد عبدالناصر:

نعى مجلس الوزراء، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذى انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن أعضاء مجلس الوزراء المصري، بخالص العزاء إلى الشعب الكويتي الشقيق، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، في وفاة الأمير صباح الأحمد، رحمه الله.

وقال مدبولي: "سنظل نتذكر بكل الود والعرفان، مآثر الفقيد الكريم، وحياته التي كرسها بكل إخلاص وتفان في خدمة شعبه، وفى دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية".

وأضاف: لقد فقدنا اليوم زعيماً ورجل دولة سيخلد التاريخ اسمه بأحرف من نور، وستظل مواقفه المشرفة تتناقلها الأجيال، لم يدخر جهداً في سبيل رفعة شأن بلاده، ولم يتوان يوماً عن مساندة ودعم أمته، وأسهم بحكمته وحنكته ونفاذ بصيرته في حل الخلافات، وتقريب وجهات النظر بين الجميع.

وجدد مجلس الوزراء الإعراب عن خالص مواساته للشعب الكويتي الشقيق، وإلى أسرة الفقيد الكبير، في مصابهم الجلل، داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يحفظ الكويت الشقيقة ويوفق شعبها على طريق الخير والرخاء.

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