ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 13.95 جنيه للشراء، و14.02 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.74 جنيه للشراء، و14.02 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.95 جنيه للشراء، و14.02 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.92 جنيه للشراء، بزيادة 23 قرشًا، و14.03 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.

البنك التجاري الدولي : CIB 13.97 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و14.02 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا.