إعلان

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع

كتب : ميريت نادي

03:10 م 24/04/2026

سعر الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 13.95 جنيه للشراء، و14.02 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.74 جنيه للشراء، و14.02 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.95 جنيه للشراء، و14.02 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.92 جنيه للشراء، بزيادة 23 قرشًا، و14.03 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.

البنك التجاري الدولي : CIB 13.97 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و14.02 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

