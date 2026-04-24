ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع
كتب : ميريت نادي
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع
البنك الأهلي المصري: 13.95 جنيه للشراء، و14.02 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.74 جنيه للشراء، و14.02 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.95 جنيه للشراء، و14.02 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.92 جنيه للشراء، بزيادة 23 قرشًا، و14.03 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.
البنك التجاري الدولي : CIB 13.97 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و14.02 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا.