وزير السياحة ومحافظ بني سويف يبحثان دفع الحركة السياحية بالمحافظة

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وذلك لتعزيز سبل التعاون لدفع الحركة السياحية إلى المحافظة.

وبحسب بيان اليوم، ناقش الاجتماع آليات وضع خطة استراتيجية لوضع المحافظة على الخريطة السياحية من خلال تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية بالمحافظة مما سيساهم في جذب مزيد من الزائرين إليها.

ومن أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها: مشروع تطوير الخدمات السياحية بمنطقة هرم وواحة ميدوم، وذلك بحضور الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار.

وأكد وزير السياحة، على حرص الوزارة من خلال خطة متكاملة لتحقيق نقلة نوعية في مجال السياحة، ضمن استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030، لافتا إلى أنه من أهم الجهود المبذولة في هذا الصدد العمل على خلق مزارات سياحية جديدة عن طريق استثمار الموارد والميزات النسبية والتنافسية المتوافرة في كافة ربوع مصر، خاصة المناطق الواعدة التي لم تحصل على مكانتها السياحية التي تستحقها.

ومن جانبه، أعرب محافظ بني سويف، عن شكره وتقديره للجهود النوعية لوزير السياحة والآثار، والتي من أهمها العمل من خلال خطة تتضح معالمها وخطواتها العملية في الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه تم إعداد استراتيجية سياحية لـ 5 سنوات مقبلة، تهدف إلى حصول المحافظة على مكان مميز بالخريطة السياحية المصرية المحلية والدولية، مؤكدا أن تعاون مع الوزارة سيسهم بشكل كبير في خروج الخطة لحيز التنفيذ.

وأشار محافظ بني سويف، إلى حرص المحافظة على التركيز على عنصر التنمية الاقتصادية ضمن الاستراتيجية السياحية للمحافظة، بحيث يكون الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطن أهم محاورها، بجانب العناصر الأخرى المهمة، حيث يجري حاليا تحقيق تنمية بالقرى المحيطة والمجاورة لمنطقة هرم ميدوم، وإعداد خطة وبرنامج تدريبي لنشر الوعي السياحي والأثري بين جموع شعب بني سويف.

واستعرض الاجتماع أيضاً، التوجهات المستقبلية لتنمية القطاع السياحي (بناء الرؤية الشاملة)، بهدف الوصول للصياغة النهائية للرؤية التنموية لقطاع السياحة بالمحافظة، من خلال استعراض الأهداف والمشروعات الممكنة، والتي يمكن أن تجعل لبني سويف موقعا مميزا على الخريطة السياحية المصرية "محليا ودوليا" ولدعم المحافظة تنمويا.

كما استعرض الاجتماع، أهم المقومات السياحية مثل: وجود محمية كهف وادي سنور بالمحافظة والعديد من مقومات السياحة الأثرية والترفيهية وسياحة السفاري، وشهرة بني سويف بالمناخ المشمس الدافئ شتاءً، في ظل وجود نواة أولية للتنمية السياحية تتمثل في القليل من الطاقة الفندقية القائمة والثراء النسبي للمحافظة في مواردها السياحية سواء الأثرية أو الطبيعية والبيئية، واستقرار الحالة الأمنية للمحافظة بني سويف.