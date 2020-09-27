وزيرة الثقافة تتابع الاستعدادات النهائية لإعادة تشغيل قصر ثقافة الإسماعيلية

تابعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم الأحد، الاستعدادات النهائية لإعادة تشغيل قصر ثقافة الإسماعيلية، الذي توقف عن العمل منذ 8 أشهر لإجراء عمليات التطوير ورفع الكفاءة، وذلك خلال احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقالت عبدالدايم، في تصريح اليوم، إن عمليات تحديث المواقع والمنشآت الثقافية تأتي انطلاقا من الحرص على استمرار الحراك الإبداعي باعتباره أحد الوسائل الفاعلة للارتقاء بالوعي، مشيرة إلى دور الثقافة والفنون في بناء الشخصية المصرية وإعداد أجيال تدرك متطلبات التنمية الوطنية المنشودة.

يشار إلى أن أعمال صيانة ورفع كفاءة قصر ثقافة الإسماعيلية العمل بدأت أوائل فبراير من العام الجاري، وكان من المقرر إعادة تشغيله في بداية أبريل قبل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة وتعذر ذلك بسبب جائحة كورونا.

وكانت أعمال التطوير ورفع الكفاءة قد شملت إحلالاً شاملاً لمنظومة التكييف المركزي، ومنظومة الحماية المدنية والإطفاء، وسقف المسرح الداخلي والسطح الخارجي، والمقاعد والأرضيات، وإضاءة صالة المسرح، والخدمات داخل الصالة، وبهو المسرح، كما تم عمل صيانة لأجهزة الإضاءة والصوت وخشبة المسرح، وشاشة السينما، وتجديد ستائر المسرح، فضلاً عن عمل الصيانة اللازمة للوحة مدخل المسرح.​