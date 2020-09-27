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ننشر خطة الصحة لمواجهة كورونا خلال مونديال اليد: مسحة كل 72 ساعة

02:40 م الأحد 27 سبتمبر 2020
ننشر خطة الصحة لمواجهة كورونا خلال مونديال اليد: مسحة كل 72 ساعة

وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

أعدّ قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، خطته بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال فترة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال والتي ستقام بمصر العام المقبل.

ونصت الخطة على عدد من المحاور منها تقييم المخاطر والتي تشمل: قبل وصول الفرق بشهر كامل تقوم لجنة من القطاع الوقائي بتصنيف درجة نشاط كورونا بالدول المشاركة.

كما يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي الروتينية على جميع الحضور، بما في ذلك المسح الحراري، ومناظرة جميع الوفود. وإجراء تحليل الـ PCR عند الوصول على أن يعاد كل 72 ساعة.

كما شملت الخطة عمل المسح الحراري على جميع مداخل الفنادق وصالات التدريب وقبل الصعود إلى الحافلات وقبل الدلخول إلى غرف الاجتماعات.

ولتطبيق التباعد الجسدي، أشارت الخطة إلى تقسيم الملعب إلى مناطق كل منطقة يرمز لها بلون ملختلف ويكون لها إجراءات وقائية محددة وتلتزم الأفراد داخل كل منطقة لونية بأن تحد حركتها داخل المساحة المحددة لها وبالحد الأقصى للعدد المسموح به، مع الحد من تواجد الصحفيين والإعلاميين للحد الأدنى المسموح له بالمشاركة.

وزارة الصحة فيروس كورونا مكافحة كورونا

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