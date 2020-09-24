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حدث في 8 ساعات| مد مهلة التصالح في مخالفات البناء.. والنقل تنفي إغلاق المترو غدا

06:09 م الخميس 24 سبتمبر 2020
حدث في 8 ساعات| مد مهلة التصالح في مخالفات البناء.. والنقل تنفي إغلاق المترو غدا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، اتخاذ الحكومة قرارات خاصة بالتصالح، حيث قرر رئيس الوزراء مد قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء لنهاية أكتوبر، فيما نفت وزارة النقل ما تم تداوله بشأن إغلاق محطات المترو غدًا الجمعة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

حدث في 8 ساعات التصالح في مخالفات البناء رئيس الوزراء وزارة النقل إغلاق محطات المترو

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