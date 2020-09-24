حدث في 8 ساعات| مد مهلة التصالح في مخالفات البناء.. والنقل تنفي إغلاق المترو غدا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، اتخاذ الحكومة قرارات خاصة بالتصالح، حيث قرر رئيس الوزراء مد قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء لنهاية أكتوبر، فيما نفت وزارة النقل ما تم تداوله بشأن إغلاق محطات المترو غدًا الجمعة.



ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: