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"تكنولوجيا الأغذية" ينظم دورة تدريبية حول التصنيع الغذائي بـ 3 مناطق

08:49 م الأربعاء 23 سبتمبر 2020
"تكنولوجيا الأغذية" ينظم دورة تدريبية حول التصنيع الغذائي بـ 3 مناطق

وزارة الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، دورة تدريبية في مجال التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء، لأهالي وأبناء مناطق البدرشين ودهشور وسقارة.

وقالت الدكتورة إيمان سالم، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن ذلك يأتي في إطار دعم التنمية الريفية، وتنمية مهارات المرأة الريفية وإكسابها مهارات لزيادة الدخل.

وأشارت سالم، إلى أن ذلك يأتي ضمن مشروع "زور البدرشين" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارتي السياحة والبيئة، بهدف تنمية السياحة الداخلية والخارجية، بتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة.

وأوضحت أنه تم خلال الدورة تدريب المشاركين على كيفية الاستفادة من الفاقد من التمور الرطبة، وتحقيق قيمة مضافة لها.

معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التصنيع الغذائي إيمان سالم التنمية الريفية

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