"الإسكان": تنفيذ طبقة سطحية بطريق الروبيكى بتكلفة 13 مليون جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ الطبقة السطحية لطريق الروبيكي، بمدينة العاشر من رمضان، بطول ٧ كم وبعرض ٤ حارات، بتكلفة ١٣ مليون جنيه.

وأشار الوزير، إلى أنه تم دفع العمل بأهم مشروعات المرافق بمدينة الشروق، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال موسم الشتاء والمصاحب له سقوط أمطار غزيرة، وسيول، وهو ما يستوجب سرعة وضرورة التعامل مع تلك المياه.

وأضاف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس: يعتبر طريق الروبيكي من المحاور المهمة التي تربط طريق الإسماعيلية بطريق السويس والطريق الدائري الإقليمى، ويعد شريانا حيويا لنقل الخامات ومنتجات المصانع بكل من مدينة العاشر من رمضان ومدينة بدر، وربطهما بكافة المحافظات.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه تم التوجيه بتكثيف الأعمال بالطريق لخدمة قاطني المدينة والمناطق الصناعية، كما تم تشكيل فريق عمل لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال والتأكد من تنفيذها بالمواصفات المطلوبة.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن مشروعات المرافق التى تم دفع العمل بها، استعدادا لمواجهة السيول، تتضمن مشروعي رفع كفاءة محطة الصرف الرئيسية رقم (3)، وتنفيذ خط طرد بديل قطر (1200مم)، وذلك بهدف التعامل الأمثل مع زيادة التصرفات الواردة لمحطات الرفع، وكذا تطهير وتجهيز مخرَّات السيول بالمدينة.

ولفت الغيطي إلى تقدم الأعمال بمشروع رفع كفاءة محطة الصرف رقم (3) والمتضمن رفع قدرتها الاستيعابية من 36ألف م3/يوم إلى 60ألف م3/يوم، وكذا المولدات بقدرة (1) ميجا بدلاً من(0.5)ميجا لتتناسب مع أعمال التأهيل الشاملة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء بنسبه تتخطى (80%) من مشروع إنشاء خط طرد بديل ناقل لمياه الصرف من محطة (3) حتى محطة المعالجة بالهايكستب بطول (5.8كم) حيث سيساهم المشروعان في القضاء نهائياً على ظاهرة زيادة التصرفات.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من تطهير مخرَّات السيول، وكذا إنشاء نقاط تخزين مؤقتة بأماكن التجمعات من أجل التعامل على الوجه الأمثل مع مياه الأمطار والسيول والآثار الجانبية لها.

وفى سياق متصل، أوضح الغيطي، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء قامت بوضع خطة متضمنة رفع قاعدة 90 كشك كهرباء، حيث انتهت من رفع 20 كشكا، وجارٍ استكمال باقي الأكشاك حسب الأولويات بالمواقع القريبة من تجمعات المياه وذلك بهدف استمرارية التيار الكهربائي دون تأثر وقت الأمطار والسيول.​