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بعد قليل.. الوطنية للصحافة تكرم المتميزين في تغطية انتخابات الشيوخ

02:30 م الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
بعد قليل.. الوطنية للصحافة تكرم المتميزين في تغطية انتخابات الشيوخ

عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كتب-مصراوي:

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي عن تكريم عدد من الصحفيين، اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة، والذين تم اختيارهم من قبل لجنة تقييم وتطوير الأداء المهني برئاسة الدكتورة فاطمة سيد أحمد بشأن الأداء الصحفي المتميز أثناء انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وعقدت لجنة المتابعة والاتصال والتوزيع بالهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعها الأول، بحضور عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة، حيث أكد الشوربجي على ضرورة البدء في إيجاد حلول جذرية للمشاكل المالية التي تواجه المؤسسات الصحفية القومية وبحث المشكلات الخاصة بقطاع الإعلانات بما يخدم المصلحة العامة للمؤسسات.

واعتمدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي من قبل، تشكيل اللجان النوعية بالهيئة، وتشكلت اللجنة القانونية برئاسة المستشار عادل سيد عبد الرحيم بريك، وعضوية سامية زين العابدين، وأسامة سعيد محمد، ومروة نبيه السيسي، وصلاح الدين خضر، وتختص اللجنة بصياغة مشروعات العقود والاتفاقيات التي من المخطط توقيعها بين الهيئة والأطراف المختلفة وإبداء الرأي القانوني في المشكلات التي ترد إلى الهيئة من المؤسسات.

عبد الصادق الشوربجي الهيئة الوطنية للصحافة انتخابات الشيوخ

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