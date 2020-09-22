كورونا في 24 ساعة| ارتفاع في إصابات مصر.. وتحذير من تدمير دماغي يسببه الفيروس

(مصراوي):

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان "ارتفاع طفيف" في عدد الإصابات اليومية بكورونا في مصر، أمس الاثنين، والإصابات عربيًا تتجاوز مليون مصاب و533 ألف، وتحذير من تدمير في الدماغ يسببه الفيروس.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

- إصابات كورونا عربياً تتجاوز مليوناً و533 ألف حالة.. ودولة واحدة بلا إصابات جديدة

- علماء يحذرون من تدمير في الدماغ يسببه "كورونا"

- "ارتفاع طفيف".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا

- الصحة تعلن موعد الامتحانات التدريبية المؤهلة لامتحان الحصول على ترخيص مزاولة الطب

- انتقال العدوى وفترة الحضانة والكمامات.. الصحة العالمية ترد على 10 مخاوف من عودة المدارس

- وزير التعليم العالي يتفقد مشروع تصنيع المواد الخام لمكافحة كورونا

العبار: أزمة كورونا أظهرت أن الصحة والتعليم أهم مجالات

- هيئة أمريكية: غيرنا بالخطأ إرشاداتنا حول انتقال كورونا عبر الهواء

- السودان: خطة للاستعداد المبكر للطوارئ الصحية بـ54 مليون دولار

- ألمانيا: أصبحنا أفضل تجهيزًا لمكافحة كورونا مقارنة بالربيع

- 3 دول رئيسية تغيب عن مبادرة عالمية لتوزيع لقاح كورونا

- إيطاليا: تسجيل 17 حالة وفاة و1350 إصابة جديدة بفيروس كورونا

- منظمة حقوقية تتهم دولاً بفرض الحجر الصحي بشكل غير إنساني

- الفلبين تتوقع الموافقة على لقاح لكورونا في الربع الثاني من 2021

- إسبانيا تسجل أكثر من 31 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ الجمعة الماضي

- حالات كورونا ببريطانيا تصل أعلى معدلاتها منذ يونيو الماضي

- تونس: لن نعود للحجر الصحي العام رغم طفرة إصابات كورونا

- جونسون يترأس اجتماع لبحث التصدي لموجة ثانية من كورونا

- "بيل جيتس" ينتقد تأخر صدور نتائج فحوصات كورونا في الولايات المتحدة

- مع بدء الموجة الثانية لكورونا.. كيف ساءت الأمور في أوروبا؟

- فيروس كورونا: معدل الإصابات في بريطانيا قد يصل إلى "50 ألف" حالة جديدة يوميًا

- اليونان: اكتشاف 243 إصابة بكورونا بين المهاجرين في جزيرة ليسبوس

- تايلاند تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا... وتستعد لموجة ثانية محتملة

- مراكز أمريكية: كورونا ينتقل عبر الهواء

- ليبيا تسجل 715 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة