نائب محافظ القاهرة: الضرب بيد من حديد لردع مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا ضم جميع رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية.

واستمعت عبدالمنعم، إلى رؤساء الأحياء لمعرفة المشاكل والمعوقات التي تعرقل سير انتظام تقديم طلبات التصالح وفي ضوء تنفيذ قرارات القيادة السياسية في هذا الشأن وتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

ووجهت بضرورة التواجد المستمر لرؤساء الأحياء بالمراكز التكنولوجية وأيضا سكرتيري الأحياء للوقوف على كل ما يطرأ ومتابعة انتظام سير عملية تقديم الطلبات بشكل منظم وميسر لتشجيع أكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح لتفادي عواقب ما دون ذلك.

وأكدت على ضرورة السعي لإيجاد أماكن إضافية لكل حي لاستقبال طلبات التصالح بالإضافة إلى المراكز التكنولوجية، كما تلاحظ زيادة إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح بعد التسهيلات الأخيرة التي قدمتها الحكومة.

وشددت نائب المحافظ، على رؤساء الأحياء باستمرار فتح المراكز التكنولوجية حتى الساعة السادسة مساء يوميا بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت، وتذليل أي عقبات من شأنها تعطيل سير انتظام تقديم طلبات التصالح وتقديم جميع التيسيرات اللازمة للمواطنين.

كما شددت على عدم السماح بأي مخالفات أو تجاوزات جديدة بأحياء المنطقة الجنوبية، وحال ظهور أي مخالفات جديدة سيتم الضرب بيد من حديد ضد المخالف والإزالة الفورية طبقا لقرارات مجلس الوزراء.

وأكدت على ضرورة التسهيل على المواطن وقبول طلب التصالح بما يتوفر معه من مستندات لحين تجهيز باقي المستندات خلال فترة شهرين طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضحت أنه من جانب اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا ونظرا لما تلاحظ من عدم ارتداء الكمامات من قبل المواطنين فقد تم التأكيد على جميع المراكز التكنولوجية بأحياء المنطقة الجنوبية بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات للمواطن والموظف وعدم السماح لأي مواطن بالدخول دون ارتداء الكمامات والاهتمام بعمل مظلات وزيادة عدد المقاعد والمراوح للتخفيف على المواطنين.