حدث في 8 ساعات| رسائل جديدة من وزير التعليم.. وتفاصيل طقس آخر 3 أيام في الصيف
كتب- يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها، رسالة خطية من رئيس الكونغو إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء يشهد صب حوائط الدور 45 من "البرج الأيقوني" بالعاصمة الإدارية، ووزير التربية والتعليم يؤكد بدء الدراسة في موعدها.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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