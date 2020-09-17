شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

كتب - يوسف عفيفي:

قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الجمعة، حار رطب على القاهرة والوجه البحري، نهار، وارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، مع رياح نشطة.

وأوضح الخبراء في بيان لها، الخميس، أن الطقس يشهد تكون شبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة.

ويكون الطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وتكون حالة الطقس ليلا، تكون لطيفة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدلة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلا ربع إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 35 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 33 24

بلطيم 31 24

مطروح 29 23

السلوم 29 24

سيوة 35 23

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 37 24

السويس 37 24

العريش 34 23

رفح 33 22

رأس سدر 37 25

نخل 34 22

نويبع 37 29

طابا 35 26

كاترين 35 21

الطور 36 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 37 24

بنى سويف 37 24

المنيا 39 25

أسيوط 40 25

سوهاج 41 25

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 45 29

إدفو 44 27

أبوسمبل 44 29

الوادى الجديد 43 24

شلاتين 39 26

أبورماد 38 27

حلايب 35 27

رأس حدربة 35 28