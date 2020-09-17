أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

لتعزيز سبل التعاون.. وزير السياحة والآثار يزور متحف جورجيا القومي

04:10 م الخميس 17 سبتمبر 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- مصراوي:

زار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، متحف جورجيا القومي، واستقبله مدير المتحف واصطحبه في جولة داخل المتحف، أثناء تواجده بالعاصمة الجورجية تبليسي للمشاركة في الدورة الـ 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

وناقش الوزير ومدير المتحف، تعزيز سبل التعاون في مجال العمل الأثري والتدريب وتبادل الخبرات خاصة في ظل التعاون بين متحف جورجيا القومي، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والذي بدأ عندما كان الدكتور خالد العناني يتولى منصب مدير المتحف القومي للحضارة المصرية.

كما تم أيضا الاتفاق على تنظيم معرض مؤقت للآثار المصرية القديمة في جورجيا، ومد أواصر التواصل بين المجلس الأعلى للآثار ومتحف جورجيا القومي للترويج للحضارتين.

وفي سياق متصل، أجرى العناني مجموعة من الحوارات واللقاءات الصحفية والإعلامية المصورة منها مجلة فوربز الجورجية وعدد من وكالات الأنباء العالمية تحدث خلالها عن أهم التطورات التي يشهدها القطاع السياحي في مصر، مشيرا إلى نجاح تجربة مصر في استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لضمان السلامة الصحية للسائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي.

كما أشار إلى التحفيزات التي منحتها الدولة المصرية لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية العالمية لتنظيم رحلات الي المحافظات السياحية المصرية.

وقدم العناني، من خلال هذه اللقاءات، الدعوة للعالم أجمع لزيارة مصر والاستماع بمقوماتها السياحية والأثرية الفريدة.

وزير السياحة والآثار متحف جورجيا القومي خالد العناني منظمة السياحة العالمية الحضارة المصرية

الخبر التالى:

بينها 3 للرئيس.. الحكومة توافق 7 قرارات جديدة خلال اجتماعها الأسبوعي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101009

    عدد المصابين

  • 84161

    عدد المتعافين

  • 5648

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 29121415

    عدد المصابين

  • 20958429

    عدد المتعافين

  • 927053

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب في مصر تهوي بتعاملات الخميس.. الجرام يخسر 13 جنيها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا