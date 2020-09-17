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بتجربة محاكاة.. "القابضة للمياه" تبدأ التجهيز المسبق لموسم الأمطار والسيول

02:27 م الخميس 17 سبتمبر 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركات التابعة بالاستعداد والتجهيز المسبق لموسم الأمطار والسيول والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، في إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

ووضعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ممثلة في شركة مياه الشرب بالإسكندرية والمحافظة، خطة تنسيقية لتنظيم ورش عمل تدريبية على الاستعداد لموسم الأمطار والسيول.

وشملت الخطة التنسيقية تجربة محاكاة عن كيفية التعامل أثناء الأزمة وكيفية إعداد خطة التعامل حال سقوط كميات أمطار ضخمة ودور كل من الشركة القابضة ودور الأحياء التنفيذية في التعامل مع الموقف، بالإضافة إلى مناقشة المشاكل والمواقف المتوقع حدوثها لوضع خطة تنفيذية تغطى جميع النقاط المتوقعة ويساهم في سرعة التعامل مع المواقف الطارئة الناتجة عن الأمطار.

وأشارت الشركة، إلى أنه سيتم تنفيذ ورش مماثلة بمختلف المحافظات التي تشهد سقوط أمطار غزيرة الآونة الأخيرة.​

ممدوح رسلان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي السيول الأمطار

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