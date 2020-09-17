مجلس الوزراء يستعرض تقرير الأداء المالي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛ وذلك لاستعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير الأداء المالي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن العام المالي 2019/2020، وتقرير أداء الهيئة عن ذات الفترة.

وأشار أشرف إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ 87 زيارة تقييمية للمنشآت الصحية المؤهلة للتقييم، وبلغ إجمالي عدد المنشآت المسجلة والمعتمدة لدى الهيئة 63 منشأة طبية، وتتضمن 16 منشأة معتمدة، تشمل 2 مستشفى، و14 صيدلية عامة، كما تتضمن 47 منشأة مسجلة، تشمل 12 مستشفى و28 مركز رعاية أولية، و6 معامل طبية، ومركز أشعة.

ولفت إلى أن عدد المستشفيات الراغبة في التسجيل لدى الهيئة خلال العام المالي 2019/2020 بلغ 43 مستشفى و32 وحدة رعاية أولية، كما حدثت طفرة في أعداد الصيدليات الراغبة في التسجيل من 6 صيدليات إلى 141 صيدلية في نهاية العام المالي.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم تسجيل 2415 من أعضاء المهن الطبية بالمنشآت المسجلة لدى الهيئة، وبلغ إجمالي ما تم تحقيقه من ايرادات مليونا و425 ألف جنيه.