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قرار جمهوري بشأن إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق

10:57 ص الخميس 17 سبتمبر 2020
قرار جمهوري بشأن إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق

مترو الأنفاق

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا برقم 143 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين مصر "الهيئة القومية للأنفاق" وبنك الاستثمار الأوروبي، لإعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29 يناير 2020.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري في عددها الصادر اليوم الخميس.

مترو الأنفاق عبدالفتاح السيسي الهيئة القومية للأنفاق السيسي

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