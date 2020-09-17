قرار جمهوري بشأن إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق
كتب- محمد نصار:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا برقم 143 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين مصر "الهيئة القومية للأنفاق" وبنك الاستثمار الأوروبي، لإعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29 يناير 2020.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري في عددها الصادر اليوم الخميس.
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