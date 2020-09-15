وكيل أول مجلس النواب يعزي رئيس حزب مستقبل وطن في وفاة زوجته
كتب - محمود مصطفى:
قدم السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، وكيل أول مجلس النواب ، خالص العزاء للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة السيدة حرمه والتي توفيت مساء اليوم الثلاثاء، بأحد المستشفيات.
وأعرب وكيل أول مجلس النواب، في بيان له عن مشاطرته الأحزان للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس المحكمة الدستورية السابق، مقدماً خالص العزاء لأسرتها الكريمة.
ودعا وكيل أول مجلس النواب، المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان ويتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته.
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