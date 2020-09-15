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وزير الطيران المدني يتفقد شركة الصيانة والأعمال الفنية بالمطار

09:18 م الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
وزير الطيران المدني يتفقد شركة الصيانة والأعمال الفنية بالمطار

الطيار محمد منار عنبه

كتب - محمد عبيد:

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ، بجولة تفقدية لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للاطمئنان على سير العمل، حيث تفقد منار مواقع الطائرات وأماكن الصيانة .

وتابع الوزير انتظام سير العمل وأعمال صيانة الطائرات والخدمات الفنية التى تقدم للعملاء من شركات الطيران المختلفة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بتقديم أعلى معايير الجودة الفنية والعالمية لجميع العملاء.

وطمأن الوزير على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي سلامة وصحة العاملين، وحث العاملين بشركة الصيانة علي ضرورة بذل أقصى جهد لرفع مستوى الأعمال الفنية وخدمات الصيانة المقدمة بما يليق بمكانة ومستوى الشركة الوطنية.

وأثنى وزير الطيران علي المستوي المميز للعنصر البشرى داخل الشركة والذي يعد أهم العناصر الأساسية والفعالة لازدهار الشركة، مشيراً إلى أن الشركة تسعى خلال الفترة القادمة على العمل نحو زيادة الإنتاج وتحقيق ربحية عالية، واستقطاب مزيد من العملاء الجدد من خلال التوسع داخل الأسواق العالمية والعمل على زيادة القدرة التنافسية بشكل دائم ومميز .

رافق الوزير في جولته، الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، واللواء طارق نصير مساعد وزير الطيران لشئون الأمن، والمهندس ابراهيم فتحى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية .

محمد منار وزير الطيران المدني مصر للطيران مواقع الطائرات

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