جهاز 6 أكتوبر يعلن عدة إجراءات لتسهيل قبول التصالح في مخالفات البناء
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر برئاسة المهندس شريف الشربيني، استمرار العمل بالمركز التكنولوجي حتى الساعة الخامسة مساء ومد العمل بالخزينة، لاستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء.
وأكد جهاز المدينة عبر منشور بالصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، أن العمل مستمر يوم السبت، كما تم زيادة عدد العاملين بالمركز التكنولوجى وذلك منعًا للتزاحم، وتسهيلا على المواطنين.
وتنتهي مهلة سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع مع نهاية مهلة تقديم طلبات التصالح المحددة من قبل الحكومة بتاريخ 30 سبتمبر الجاري.
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