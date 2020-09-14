مكيفة وأجهزة دفع إلكترونية.. تشغيل شبكة مواصلات خارجية لخدمة سكان الشروق

(مصراوي):

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انتهاء إجراءات تعديل تراخيص عددٍ من سيارات منظومة النقل الداخلي بمدينة الشروق للعمل بمنظومة النقل الخارجي، لتكون بذلك من أوائل المدن الجديدة التى تمتلك شبكة مواصلات خارجية تربطها بالمواقف الرئيسية بالقاهرة والمدن المجاورة وذلك بالتعاون بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء، واستجابة لرغبة سكان مدينة الشروق.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم التواصل مع الجهات المعنية حتى إتمام الإجراءات اللازمة للموافقة على نقل الترخيص إلى (نقل عام) بإجمالي 20 أتوبيسًا ميني باص، بسعة 33 راكبًا لكل أتوبيس، وبعدد 4 خطوط خارجية.

وفي سياق متصل، أشار الغيطي إلى أنه تم التشغيل التجريبي للخط الأول، مرورًا على طريق "القاهرة/الإسماعيلية"، والذي يبدأ من مدينة الشروق حتى محطة مترو عدلي منصور، والخط الثاني مرورًا على طريق "القاهرة/السويس" (الشروق / العباسية).

وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارٍ تشغيل الخط الثالث "الشروق / القاهرة الجديدة"، والخط الرابع "الشروق / العاشر من رمضان"، وبذلك يكون تم ربط المدينة بأهم المواقف الرئيسية، وجارٍ حاليًا التجهيزات اللازمة للتشغيل لربط المنظومة الداخلية مع الخارجية من خلال المحطات التبادلية.

وأكد رئيس الجهاز، أن أتوبيسات المنظومة تمتاز بوجود تجهيزات تشمل تكييف هواء، ومرونة الصعود والنزول للركاب وأجهزة دفع إلكترونية، حيث يتم تقديم خصومات للراكب في حالة استخدامها بدلاً من الدفع النقدي، مشيرًا إلى أنه تم إضافة أجهزة تتبع ذكية يمكن من خلالها متابعه المنظومة على خرائط جوجل، وتوفير مساحات إعلانية بالأتوبيسات تساهم في زيادة الدعم المالي اللازم للحفاظ على المستوى المتميز للمنظومة.

ووجّه الغيطي، الشكر لجميع الجهات المختصة للمساهمة في إتمام إجراءات النقل لرفع المعاناة عن سكان مدينة الشروق، وللجهود المبذولة من قبل مجلس أمناء المدينة.