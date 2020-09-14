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وزير التموين يصدر قرارًا جديدًا بشأن صرف الكمامات الطبية على البطاقات

06:11 م الإثنين 14 سبتمبر 2020
وزير التموين يصدر قرارًا جديدًا بشأن صرف الكمامات الطبية على البطاقات

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:


أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم 41 لسنة 2020، خاص بصرف الكمامات بنسبة 5% من قيمة كل استعاضة للتاجر التمويني إجباريًا.

وبحسب التوجيه الوزاري، تحدد شركتي الجملة عدد الكمامات التس يتم صرفها، من منافذ مشروع "جمعيتس" والمجمعات الاستهلاكية، وأن يتم تعامل الكمامات مثل باقي السلع "الزيت والسكر" وأن يتم الصرف إجباريًا على البطاقات، التي تشمل عدد 3 أفراد فأكثر، وفي حالة صرف البطاقة لأكثر من مرة من السلع التموينية، كما يحق لجميع البطاقات صرف كمامتين كحد أقصى أيًا كان عدد الأفراد اختياريًا.

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بداية الشهر الجاري صرف كمامة قماش واحدة فقط إجباريًا بشكل شهري على البطاقات التموينية، التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختياريًا للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل، وذلك اعتبارًا من اليوم 1-9-2020.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين، وفى ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19)، مع عدم التزام بعض المواطنين حاليًا بارتداء الكمامات، وعدم الوعي الكافي بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك حرصًا من وزارة التموين للاستفادة من قدرة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية، على أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد قاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلًا عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة أنحاء الجمهورية.​
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علي المصيلحي وزارة التموين الكمامات الطبية

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