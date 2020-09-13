بتكلفة 1.8 مليار جنيه وبطول 24 كيلو.. 7 معلومات عن محور سمالوط الجديد (صور)



كتب– أسامة علي:

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، جوله تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ محـور سمالوط على النيل في محافظة المنيا.

وينشر "مصراوي" أبرز معلومات عن محور سالموط..

1- تبلغ تكلفته الإجمالية 1.872 مليار جنيه.

2- طوله 24 كيلومتر وعرضه 21 مترًا.

3- يشتمل على 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبري أهمها "كوبري التقاطع مع الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري أعلى نهر النيل، كوبري أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة - أسوان والطريق الزراعي الغربي، كوبري أعلى الطريق الصحراوي الغربي، و17 نفقًا لتفادي التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

4- بلغت نسبة تنفيذه 93%.

5- يساهم في ربط التجمعات التنموية الصناعية شرق النيل، بالمناطق الزراعية غرب النيل بالتجمعات السكانية في المنيا.

6- يربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة - أسيوط) الصحراوي الغربي، عابرًا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط.

7- يساهم في تنمية وخدمة العديد من المناطق الزراعية والصناعية، من أهمها مناطق الاستصلاح الزراعي غرب المنيا، ومصنع الأسمنت ومحاجر الرخام ومحاجر الطوب الحجري شرق النيل.

يذكر أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل، تم التخطيط لإنشاء 21 محورًا جديدًا على النيل تضاف على محاور وكباري النيل القائمة، بحيث تربط هذه المحاور شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري لعبور النيل فقط منها (13) محورًا في الصعيد بتكلفة إجمالية 19 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ عدد 3 محاور منها عند في مدن (بني مزار – طما – جرجا) وجاري العمل ولأول مرة في تنفيذ (9) محاور على النيل في الصعيد في وقت واحد (عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان – الفشن - أبوتيج) وسيتم افتتاح 5 محاور منها خلال الفترة المقبلة، ومن المخطط بدء العمل في انشاء محور منفلوط في العام المالي 2021/2022.