اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 31 رحلة دولية تقل 3500 راكب

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيِّر اليوم الأحد، رحلاتها إلى 31 وجهة دولية، تنقل على متنها ما يقرب من 3500 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسيِّر رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلي كلٍّ من: (تورنتو، بغداد، إنجامينا، لندن، باريس، ميلانو، أبوجا، روما، فرانكفورت، أمستردام، برلين، ميونخ، بيروت، الخرطوم، الشارقة، واشنطن)، و3 رحلات جوية إلى (دبي)، ورحلتين جويتين إلى (أبوظبي)، ورحلتين إلى (إسطنبول)، و٥ رحلات داخلية، بمعدل رحلتين جويتين إلى كلٍّ من (الغردقة، شرم الشيخ)، ورحلة جوية إلى (الأقصر)، بالإضافة إلى ٣ رحلات شحن جوي.. تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب 3500 راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا؛ حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.