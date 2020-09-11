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السيسي يهنئ ملك البحرين على اتفاق السلام مع إسرائيل

08:34 م الجمعة 11 سبتمبر 2020
السيسي يهنئ ملك البحرين على اتفاق السلام مع إسرائيل

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً مساء اليوم بالشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، للتهنئة على خطوة السلام التاريخية التي قامت بها الشقيقة البحرين، والتي ستفتح آفاق تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وكذلك التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية.

من جانبه، أعرب الشيخ حمد بن عيسى عن خالص تقديره وامتنانه لهذه اللفتة من الرئيس، ولجهود في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة امتدادًا للدور المصري التاريخي الرائد لنشر السلام في منطقة الشرق الأوسط.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

عبدالفتاح السيسي السيسي البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الاحتلال الإسرائيلي

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