​​المناهج وأعمال السنة وأيام الدراسة.. الحكومة ترد على 4 شائعات بشأن التعليم

كتب- أسامة علي:

رد مجلس الوزراء على عدد من الشائعات، التي ترددت خلال الأسبوع الماضي عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكان أبرز تلك الشائعات، تطبيق نظام حضور خاص في المدارس الخاصة، وتخفيض المناهج الدراسية، وإلغاء مكافأة الامتحانات للمعلمين، وإلغاء أعمال السنة للطلاب.

وينشر (مصراوي) رد الحكومة على 4 شائعات عن وزارة التربية والتعليم:

1- تطبيق نظام الحضور الجديد على المدارس الخاصة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن عدم تطبيق نظام الحضور الجديد على طلاب المدارس الخاصة خلال العام الدراسي 2020/ 2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة لعدم تطبيق نظام الحضور الجديد على طلاب المدارس الخاصة خلال العام الدراسي 2020/ 2021.

وأوضحت الوزارة، أن خريطة ومواعيد الحضور لطلاب المدارس، التي يتم تطبيقها خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021، تسري على جميع المدارس الحكومية والخاصة دون استثناء على مستوى الجمهورية، بهدف حماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره.

لمزيد من التفاصيل:

الحكومة ترد على أنباء عدم تطبيق نظام الحضور الجديد على المدارس الخاصة

2- تخفيض المناهج الدراسية في العام الجديد

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تخفيض المناهج الدراسية ضمن خطة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة لتخفيض المناهج الدراسية ضمن خطة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا.

وشددت على أن كافة المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية كما هي دون حذف أي أجزاء منها.

لمزيد من التفاصيل:

الحكومة تكشف حقيقة تخفيض المناهج الدراسية في العام الجديد

3- إلغاء أعمال السنة خلال العام الدراسي الجديد

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء أعمال السنة في المدارس خلال العام الدراسي 2020/2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة لإلغاء أعمال السنة في المدارس خلال العام الدراسي 2020/2021، موضحةً أن نظام أعمال السنة لسنوات النقل خلال العام الدراسي الجديد سارٍ كما هو.

ولفتت إلى أنه سيتم تفعيل نظام التعلم عن بعد إلى جانب الذهاب إلى المدرسة، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

لمزيد من التفاصيل:

الحكومة تنفي إلغاء أعمال السنة خلال العام الدراسي الجديد

4- وقف صرف مكافآت المعلمين

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وقف وزارة التربية والتعليم صرف مكافآت المعلمين في إطار خطة العام الدراسي الجديد.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة لوقف صرف مكافآت المعلمين في إطار خطة العام الدراسي الجديد.

وشددت على انتظام صرف كافة الاستحقاقات المالية الخاصة بالمعلمين والموجهين، كما هي تمامًا خلال العام الدراسي الجديد، بما في ذلك الحوافز طبقًا للقواعد والقوانين المطبقة في هذا الشأن.

لمزيد من التفاصيل:

الحكومة تكشف حقيقة وقف صرف مكافآت المعلمين

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