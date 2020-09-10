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الآثار تطلق ثاني الأفلام الترويجية عن الكشف الجديد بمنطقة سقارة - فيديو

10:05 م الخميس 10 سبتمبر 2020
الآثار تطلق ثاني الأفلام الترويجية عن الكشف الجديد بمنطقة سقارة - فيديو

كشف أثري جديد في منطقة سقارة

مصراوي
طرحت وزارة السياحة والآثار، الخميس، فيلما ترويجيا جديدا عن الكشف الأثرى الذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة، بمنطقة آثار سقارة.

وأبد عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، خلال الفيلم، إعجابه بما كشفت عنه البعثة الأثرية المصرية من مجموعة التوابيت الخشبية الملونة والمغلقة منذ دفنها منذ حوالي 2500 عاما داخل بئر للدفن علي عمق ١١ متر بجبانة سقارة.

يأتي هذا الفيلم ضمن سلسلة من الأفلام الترويجية لهذا الكشف في إطار سياسة وزارة السياحة والآثار للترويج للاكتشافات الأثرية محليا وعالميا.

وكانت وزارة الآثار، أعلنت عن كشف أثري جديد بمنطقة آثار سقارة عبارة عن بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عاما، حيث يبلغ عمق البئر حوالي 11 متر، وعُثر بداخله على التوابيت الخشبية الملونة المغلقة مرصوصة بعضها فوق البعض.

اثار سقارة منطقة سقارة وزارة الآثار

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