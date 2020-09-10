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ارتفاع الرطوبة ونشاط الرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ 48 ساعة المقبلة

01:46 م الخميس 10 سبتمبر 2020
ارتفاع الرطوبة ونشاط الرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ 48 ساعة المقبلة

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وأكد خبراء الهيئة، أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 34 و36 درجة، والسواحل الشمالية 31 و30 درجة، جنوب سيناء 37 وحتى 39 درجة، كما تتراوح على شمال وجنوب الصعيد بين 37 و43 درجة.

وتابع الخبراء: ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري لـ84%، وتصل لـ90% على السواحل الشمالية.

وأكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد، أن حالة الطقس في الليل تكون لطيفة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وعلى شمال الصعيد، معتدلة على جنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أن فرص سقوط الأمطار مازالت مستمرة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وأوضح الخبراء، أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الأيام المقبلة يتمثل في ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بالحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بجانب تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، كما تنشط الرياح على شمال الصعيد.

الطقس الرياح الرطوبة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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