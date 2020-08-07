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الأحد.. سداسي شرارة في ضيافة قصر المانسترلي

11:31 م الجمعة 07 أغسطس 2020
الأحد.. سداسي شرارة في ضيافة قصر المانسترلي

(مصراوي):

يستقبل مسرح الحديقة الصيفي بقصر المانسترلي، في الثامنة مساء الأحد 9 أغسطس، الحفل الفني لفرقة "سداسي شرارة".

ويقدم السداسي مجموعة من مؤلفات مُؤسس الفرقة الموسيقار الراحل عطية شرارة سواء من الموسيقى التصويرية للأفلام، التي قدمها مثل "توحة" و"ابن حميدو"، بالإضافة لمجموعة من مقطوعات الموسيقى الشعبية والقوالب العربية.

يُذكر أن السداسي تأسس عام 1980، وكان يضم أبناء "شرارة" بهدف تقديم مؤلفات مؤسس الفرقة للجمهور، واستمرت الرحلة الإبداعية إلي أن ضمت الآن المجموعة أحفاده من الموسيقيين الشباب.

الحفل قيادة الدكتور حسن شرارة النجل الأكبر للموسيقار الراحل والعميد السابق للكونسيرفتوار والحاصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2015.

جدير بالذكر أن المؤلف الموسيقي والمايسترو عطية شرارة قدم أول أعماله عام 1948 كمؤلف وكان في ذاك الوقت العازف الأول للفيولينة بأوركسترا الإذاعة المصرية، وقدم مجموعة مقطوعات بالشكل المُتعارف عليه في ذاك الوقت وهو الخط اللحني الواحد "مونوفوني"، الذي تطور فيما بعد لأكثر من خط لحني (وهو ما يعُرف بالتوزيع الموسيقي)، ثم عُين مايسترو لأوركسترا الإذاعة وأشرف "شرارة" علي ركن الأغاني في الإذاعة المصرية، وله الفضل في إنشاء فرق موسيقية عدة بإذاعات الوطن العربي كتونس وليبيا، وشارك في إنشاء معهد الموسيقى العربية في الأردن.

قصر المانسترلي مسرح الحديقة الصيفي فرقة سداسي شرارة

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