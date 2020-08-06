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بالصور.. علي الحجار يشعل دار الأوبرا بمجموعة من أغانيه المميزة

11:25 م الخميس 06 أغسطس 2020
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تصوير : محمود عبدالناصر

التقى الفنان علي الحجار جمهوره، مساء الخميس، خلال حفل أحياه على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وقدم الحجار في الحفل، مجموعة من أعماله الغنائية المميزة منها: «يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، لو تعرفي، على قد ما حبينا، عارفه، بوابة الحلوانى وغيرها».

وامتدت رحلة علي الحجار الفنية على مدار أربعين عامًا تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين، وحصد مؤخرًا جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب نهاية العام الماضي، كما كرمته وزارة الثقافة المصرية ودار الأوبرا المصرية مؤخرًا.

علي الحجار دار الأوبرا

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