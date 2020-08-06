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وزيرة الهجرة: جار متابعة نقل جثامين الـ 3 مصريين ضحايا انفجار بيروت

06:53 م الخميس 06 أغسطس 2020
وزيرة الهجرة: جار متابعة نقل جثامين الـ 3 مصريين ضحايا انفجار بيروت

السفيرة نبيلة مكرم

كتب - محمود مصطفى:

عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعه الأسبوعي، الخميس، بمدينة العلمين الجديدة.

وأطلعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المجلس على آخر التطورات المتعلقة بأحوال الجالية المصرية في بيروت، مشيرة إلى أنه جارٍ متابعة نقل جثامين الضحايا الثلاث، وتتابع الوزارة الموقف مع الجالية المصرية في لبنان أولا بأول.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى ما قامت به الوزارة من تجهيز لعدة أطنان من المواد الغذائية، لإرسالها إلى لبنان، لتنضم إلى باقي المساعدات التي ترغب منظمات المجتمع المدني والجهات المختلفة في إرسالها.

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