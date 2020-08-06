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بالصور.. انطلاق سيارات توزيع لحوم أضاحي الأوقاف للمديريات

04:49 م الخميس 06 أغسطس 2020
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كتب- مصراوي:

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، انطلاق أول سبع سيارات لتوزيع لحوم أضاحي الأوقاف على المديريات الإقليمية، اليوم الخميس بواقع سيارتين للقاهرة بحمولة 2 طن، وسيارتين للجيزة بحمولة 2 طن، وسيارتين للقليوبية بحمولة 2 طن، وسيارة للإسكندرية بحمولة 4 أطنان، بإجمالي عشرة أطنان لليوم الأول للتوزيع.

وأكد وزير الأوقاف، في بيان، الخميس، أهمية الوصول للمستحقين الحقيقيين وإكرامهم وعدم تصوير أي منهم أو تعريضه لأي لون من ألوان الحرج، ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية أثناء عملية التوزيع، موجها الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلي العظيم .

وأشار جمعة، إلى أن الوزارة راعت كل الضوابط الشرعية في الذبح في وقته الشرعي، وأن عملية الذبح تمت بإشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين من وزارة التموين.

لحوم الأضاحي وزارة الأوقاف صكوك الأضاحي توزيع اللحوم

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