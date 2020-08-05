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الجيزة: حملة لإزالة الدعاية الانتخابية المخالفة بالهرم

05:59 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
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كتب- يوسف عفيفي:

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، حملة بحي الهرم، لإزالة الدعاية الانتخابية غير المرخصة والمتسببة في إشغال وتلف الطريق بميدان الطوابق وإيداعها مخازن الحي.

وقالت المحافظة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بإزالة أي إشغالات بالطريق العام.

وأوضحت المحافظة، أن الحملة أزالت أيضا الحواجز الحديدية والإشغالات من شارع زمزم والملك فيصل.

الجيزة إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة الدعاية الانتخابية

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