كورونا في 24 ساعة| الإصابات تنخفض بمصر وتسجل 52 ألفًا في الهند

كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار، إعلان وزارة الصحة والسكان، تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، كما أعانت وزارة الصحة الهندية، الثلاثاء، تسجيل 52 ألف و 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة مليونًا و856 ألفًا و754 حالة.

والهند ثالث دولة في العالم من حيث أعداد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، كما أنها الخامسة من حيث أعداد الوفيات.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

الانخفاض يتواصل.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الثلاثاء

كندا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 118973 والوفيات إلى 8995

أكثر من 52 ألفا في 24 ساعة.. رقم قياسي جديد في إصابات كورونا بالهند

الأمم المتحدة: كورونا تسبب في "أكبر خلل" للتعليم في التاريخ

تحذير أممي من "كارثة اقتصادية" وتفاقم للنزاعات في العالم بسبب كورونا

ترامب يتحدث عن "تقدم كبير" في مكافحة كورونا بالولايات المتحدة

جوتيريش يحذر: العالم أمام "كارثة" بسبب إغلاق المدارس

موسم استثنائي ونجاح مشهود.. "البيان" الإماراتية تُشيد بتنظيم حج 2020

كورونا في روسيا: انخفاض ملحوظ في الإصابات اليومية وقفزة بالوفيات

صحيفة بريطانية تحذر: استئناف الدراسة قد يتسبب في "موجة كورونا ثانية"

إيران تسجل 2751 إصابة جديدة بكورونا و212 حالة وفاة

دراسة جديدة تفجر مفاجأة بخصوص إصابات كورونا في إيطاليا

هل حدث تغير في شراسة فيروس كورونا.. مكافحة العدوى تجيب

السعودية تسجل 35 حالة وفاة و1342 إصابة جديدة بكورونا

كيف ستتأثر موارد مصر الخارجية بأزمة فيروس كورونا؟ صندوق النقد يجيب

قطر تسجل 216 إصابة جديدة بكورونا

برلين لا تعتزم فرض ارتداء الكمامات أثناء الحصص المدرسية