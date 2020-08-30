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وزير الأوقاف: لا يجوز بناء المساجد على أرض مغتصبة

07:39 م الأحد 30 أغسطس 2020
وزير الأوقاف: لا يجوز بناء المساجد على أرض مغتصبة

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه لا يجوز بناء دور العبادة مطلقًا أو غيرها على أرض مغتصبة، كما لا يجوز بناؤها على ملك عام غير مخصص لبنائها ولا ملك خاص بالمخالفة للقانون.

وأشاد وزير الأوقاف بجهود الدولة في تنظيم عملية البناء بصفة عامة، وتنظيم بناء دور العبادة بصفة خاصة، كما أشاد بجهودها في عمارة بيوت الله (عز وجل) وبناء ما تبنيه منها على المستوى الذي يليق بقدسية المسجد وتوفير الجو الروحي للتعبد، على شاكلة ما تم في مسجد (الفتاح العليم) بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد (الصحابة) بمدينة شرم الشيخ، وما تم في مسجد الشهيد الفريق عبدالمنعم رياض الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أكد وزير الأوقاف أن الوزارة لن تسمح بإعادة فتح أي دورة مياه تصرف على النيل أو الترع أو بأي طريق يلوث البيئة، أو يؤذي الناس، فطاعة الله (عز وجل) لا تُنال بمعصيته في أذى الخلق.

وزير الأوقاف مختار جمعة بناء المساجد البناء المخالف

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