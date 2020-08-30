حدث ليلاً| 3 إصابات بكورونا في صفوف الزمالك والعثور على طبيب مشهور مقتولًا



شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

طبيب الزمالك: لدينا 3 إصابات بكورونا بين صفوف الفريق

أكد محمد أسامه طبيب نادي الزمالك، أن تحاليل الدم الذي تم إجراءه للاعبي فريقه أثبت وجود ثلاثة لاعبين مصابين بفيروس كورونا.

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العثور على طبيب مشهور مقتولًا داخل شقته بروض الفرج

عثر بعض الأهالي بمنطقة روض الفرج على جثة طبيب مشهور مقتولًا داخل شقته.

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انخفاض جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 883 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 71302 حالة.

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أبو القمصان: النيابة انتهجت طرق مستحدثة لتتبع جريمة "فتاة الفيرمونت"

قالت المحامية نهاد أبوالقمصان، إن ما أقره النائب العام بخصوص حفظ بيانات الفتيات اللواتي واجهن الاغتصاب أو التحرش هو أمر جيد لاحقه تقديم عدد كبير من الفتيات ببلاغات ضد متحرشين بهم ومغتصبين.

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الإبراشي: رسائل السيسي اليوم حازمة وحاسمة فى القضاء على كل أشكال الفساد

أكد الإعلامى وائل الإبراشي، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت خلال افتتاحه عددا من المشروعات فى محافظة الإسكندرية كانت حازمة وحاسمة وكانت بلهجة عنيفة كون الموقف يستدعى ذلك.

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محافظ الإسكندرية:نفذنا 70% من مخالفات البناء منذ بداية يناير إلى الآن

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه لا يمكن التصالح فى مخالفات البناء التى تهدد أمن وسلامة المواطنين، موضحاً أنه منذ 1 يناير 2019 وحتى الآن صدر 2352 قرار إزالة تم تنفيذ أكثر من 70% حتى سطح الأرض، مشيراً إلى وحدة الإزالات الفورية التى تم استحداثها مؤخراً تتعامل بشكل فورى وسريع مع أى مخالفة منذ بدايتها الآن.

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زياد بهاء الدين: جميع قرار البنك المركزى بعد أزمة كورونا كانت صحيحة

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إنه من الضرورى أن يكون للدولة هدف كبير وطموح، خاصة أن العالم ما بعد الكورونا، سيكون به تنافسية شديدة، في الاستثمار وسوق العمل، وبالتالي التصدير، مشيرًا إلى ان دعوة الرئيس لزيادة الصادرات، تستحق حشد كل جهود الدولة.

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وزير التعليم العالي: الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى من الجامعات غدًا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه تم عمل مجهودات كبيرة لاستيعاب كافة الأعداد في الجامعات والكليات، مشيرًا إلى أن العام الحالي شهد حصول 30 % من الناجحين في علمي علوم على أكثر من 95 %، وهو ما يسبب إجهاد في عملية التنسيق لرغبتهم في دخول كليات طب الأسنان والطب البشري والعلاج الطبيعي والصيدلة، وأيضًا كليات الهندسية.

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مفاوضات سد النهضة.. السودان: اتفقنا على أن تخاطب كل دولة بمفردها رئاسة الاتحاد الأفريقي

قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، السبت، إن التوصل لاتفاق في مفاوضات سد النهضة يحتاج إلى قرار من القيادات السياسية العليا في البلدان الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا)، أعلى من الوزراء و أن مواصلة التفاوض بالصيغة الحالية لن يكون مجديا.

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البرازيل تتجاوز 120 ألف حالة وفاة بكوفيد-19

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل يوم السبت تسجيل 758 حالة وفاة و 41350 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الأحد تسجيل 114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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23 ألف حالة وفاة بكورونا في الوطن العربي .. و70% من الضحايا بثلاث دول

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و 248 ألفًا و 774 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 23 ألفًا و71 حالة.

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