أكثر الكلمات إنتشاراً

صلاة الجمعة انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

السيسي: "معنوياتي لا تتأثر وقراراتي لا تتغير"

04:10 م السبت 29 أغسطس 2020
السيسي: "معنوياتي لا تتأثر وقراراتي لا تتغير"

الرئيس السيسي

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة أكبر من التناول الذي يتم الحديث بشأنه من قبل المواطنين، لافتا إلى أن جميع قرارات الدولة مدروسة بشكل كامل من قبل خبراء ومختصين.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت: الدولة قصة تانية غير كتير من التناول اللي إحنا بنتناوله علشان كده بقولكم من فضلكم متستعجلوش في الحكم على اللي بنعمله، بالنسبة ليا معنوياتي مبتتأثرش وقراري مبيتغيرش لأن مش قرار هوى ده قرار مدروس من مسئولين وكفاءات في الدولة.

وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات القومية الإسكندرية

الخبر التالى:

السيسي صادق مع شعبه وتزداد شعبيته يوميًّا.. فرج عامر مشيدًا بإنجازات الرئيس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98062

    عدد المصابين

  • 69612

    عدد المتعافين

  • 5342

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24584563

    عدد المصابين

  • 17066926

    عدد المتعافين

  • 834431

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لأول مرة.. الصحة تكشف الموعد المبدئي لتوفير اللقاح الصيني لكورونا بمصر