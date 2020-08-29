بثَّت أغنية مهرجانات هابطة.. "الأعلى للإعلام" يُحيل محطة إذاعة للتحقيق

كتب- مصراوي:

قالت رانيا هاشم، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيس لجنة تقرير الحالة الإعلامية، إن اللجنة رصدت بث أغنية مهرجانات "هابطة" تسمى "الصحاب يَلَا" عبر إحدى محطات الإذاعة، رغم عدم حصول الأغنية على ترخيص البث بالإذاعة.

وأكدت هاشم، في تصريحات صحفية أدلت بها اليوم السبت، أن المحطة الإذاعية خالفت المعايير والأكواد التي وضعها المجلس وبثت أغاني مهرجانات "عشوائية وهابطة"، حسب تعبيرها، في محطة خاصة موجهة إلى الشباب، لافتةً إلى أن المخالفة أحيلت إلى التحقيق؛ تمهيدًا لاتخاذ قرار في حق المحطة من قِبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ حيث تتضمن الأغنية كلمات مثل "الصحاب يَلا مش جدعان يَلَا.. الأندال يَلَا.. كله شمال يَلَا".