بثَّت أغنية مهرجانات هابطة.. "الأعلى للإعلام" يُحيل محطة إذاعة للتحقيق

بثَّت أغنية مهرجانات هابطة.. "الأعلى للإعلام" يُحيل محطة إذاعة للتحقيق
كتب- مصراوي:
قالت رانيا هاشم، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيس لجنة تقرير الحالة الإعلامية، إن اللجنة رصدت بث أغنية مهرجانات "هابطة" تسمى "الصحاب يَلَا" عبر إحدى محطات الإذاعة، رغم عدم حصول الأغنية على ترخيص البث بالإذاعة.
وأكدت هاشم، في تصريحات صحفية أدلت بها اليوم السبت، أن المحطة الإذاعية خالفت المعايير والأكواد التي وضعها المجلس وبثت أغاني مهرجانات "عشوائية وهابطة"، حسب تعبيرها، في محطة خاصة موجهة إلى الشباب، لافتةً إلى أن المخالفة أحيلت إلى التحقيق؛ تمهيدًا لاتخاذ قرار في حق المحطة من قِبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ حيث تتضمن الأغنية كلمات مثل "الصحاب يَلا مش جدعان يَلَا.. الأندال يَلَا.. كله شمال يَلَا".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
98062
عدد المصابين
-
69612
عدد المتعافين
-
5342
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
24584563
عدد المصابين
-
17066926
عدد المتعافين
-
834431
عدد الوفيات
إعلان