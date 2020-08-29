أكثر الكلمات إنتشاراً

صلاة الجمعة انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

بثَّت أغنية مهرجانات هابطة.. "الأعلى للإعلام" يُحيل محطة إذاعة للتحقيق

11:22 ص السبت 29 أغسطس 2020
بثَّت أغنية مهرجانات هابطة.. "الأعلى للإعلام" يُحيل محطة إذاعة للتحقيق

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مصراوي:

قالت رانيا هاشم، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيس لجنة تقرير الحالة الإعلامية، إن اللجنة رصدت بث أغنية مهرجانات "هابطة" تسمى "الصحاب يَلَا" عبر إحدى محطات الإذاعة، رغم عدم حصول الأغنية على ترخيص البث بالإذاعة.

وأكدت هاشم، في تصريحات صحفية أدلت بها اليوم السبت، أن المحطة الإذاعية خالفت المعايير والأكواد التي وضعها المجلس وبثت أغاني مهرجانات "عشوائية وهابطة"، حسب تعبيرها، في محطة خاصة موجهة إلى الشباب، لافتةً إلى أن المخالفة أحيلت إلى التحقيق؛ تمهيدًا لاتخاذ قرار في حق المحطة من قِبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ حيث تتضمن الأغنية كلمات مثل "الصحاب يَلا مش جدعان يَلَا.. الأندال يَلَا.. كله شمال يَلَا".

الأعلى للإعلام الصحاب يلا المهرجانات الهابطة

الخبر التالى:

بروتوكول تعاون بين البيئة وجامعة القاهرة لإنتاج واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98062

    عدد المصابين

  • 69612

    عدد المتعافين

  • 5342

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24584563

    عدد المصابين

  • 17066926

    عدد المتعافين

  • 834431

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي عن مخالفات البناء: اللي بنعمله علشان خاطر بلدنا ومش هبيع الوهم