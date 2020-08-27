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أمين "السياحة العالمية" يسجل زيارته لمصر على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به

08:07 م الخميس 27 أغسطس 2020
أمين "السياحة العالمية" يسجل زيارته لمصر على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به

زوراب بولوليك اشفيلى الأمين العام لمنظمة السياحة ا

كتب - يوسف عفيفي:

حرص زوراب بولوليك اشفيلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، على تسجيل فعاليات زيارته الرسمية لمصر، التي تمت على مدار الثلاثة أيام الماضية، على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وقالت وزارة السياحة في بيان اليوم، إن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، نشر صور عديدة عن أبرز الأماكن التي زارها، وأهم اللقاءات التي قام بها وعلى رأسها لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى زيارته للمتحف المصري بالتحرير والمتحف المصري الكبير، وأهرامات الجيزة، معربا عن سعادته البالغة لوقوفه أمام الأهرامات أحد عجائب الدنيا السبع، متمنيا للجميع أن ينالوا مثل هذه الفرصة لزيارتها.

ونشر أيضا صورا لزيارته للمتحف القومي للحضارة المصرية والذى تعرف خلالها على المزيد عن التقاليد والفنون والثقافة عن مصر، مؤكدا أن مدينة القاهرة في طريقها للترحيب بكافة السائحين واستعادة السياحة إليها مرة أخرى.

وعن زيارته لمدينة الغردقة، قال زوراب إن الغردقة جاهزة لاستقبال كافة السائحين، معربا عن سعادته باستعادة السياحة بها بطريقة مسئولة من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية في مصر بشكل سليم للحفاظ على العاملين بالقطاع وكافة الزائرين، مؤكدا أن مصر آمنة، موجها الدعوة لكل شعوب العالم لزيارة مصر والاستمتاع بالمدن السياحية المختلفة.

ونشر الأمين العام تعليقا وجه خلاله الشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على الاستقبال والترحيب الدافئ والكرم الذي لاقاه خلال الزيارة، لافتا إلى أن السياحة بدأت من مصر واستعادتها مرة أخرى منها.

وأكد الأمين العام للمنظمة، دعم المنظمة الكامل لدفع إمكانيات مصر العظيمة وتقوية علاقات التعاون بما يساهم في تعزيز سياحة أكثر ابتكارا واستدامة.

كما قام زوراب بولوليك اشفيلى بنشر فيديو قصير عن زيارته لمصر وتضمن الفيديو لقطات لأهم الجولات واللقاءات التي تضمنتها الزيارة.

أمين السياحة العالمية منصات التواصل الاجتماعي منظمة السياحة العالمية

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