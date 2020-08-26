مصابة بورم ليمفاوي.. "الاستغاثات الطبية" بمجلس الوزراء تستجيب لاستغاثة والد الطفلة "جنا"

كتب- محمد غايات:

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، لاستغاثة والد الطفلة "جنا"، التي تم نشرها عن طريق أحد المواقع الإخبارية، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، حيث تعاني الطفلة ذات الـ18 شهرًا من ورم ليمفاوي منذ الولادة ناتج عن انسداد في الأوعية الليمفاوية بالرقبة.

وقالت اللجنة، في بيان، الأربعاء: على الفور قام أعضاء فريق التدخل السريع بلجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع والد الطفلة لاستكمال البيانات واستلام الفحوصات الطبية والتقارير، وتم عرضها على اللجنة الطبية العليا والتي أوصت بتحويل الطفلة للعرض علي أساتذة جراحة الأطفال بطب الأزهر.

وتابعت: تم التواصل مع الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور حسين أبوالغيط، عميد طب الأزهر بنين، وفي استجابة سريعة، تم استقبال الطفلة برفقة أسرتها من قبل الدكتور عمر عبدالحميد، مدرس جراحة الأطفال، وتم حجزها بقسم جراحة الأطفال بمستشفى الحسين الجامعي استكمالًا للفحوصات الطبية وتمهيدًا لإجراء التدخل الجراحي اللازم.

وأكدت لجنة الاستغاثات الطبية، استمرار متابعتها للحالة الصحية للطفلة عن كثب، وحتى إجراء العملية الجراحية وتماثلها التام للشفاء واستمرارها في رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة.