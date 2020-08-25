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مستشار الرئيس للصحة: "الوطنية للتدريب" مشروع قومي ناجح

02:44 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
مستشار الرئيس للصحة: "الوطنية للتدريب" مشروع قومي ناجح

محمد عوض تاج الدين

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية أمس الاثنين 24 أغسطس، ليكن على رأس إحدى لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وأعرب الدكتور تاج الدين، عن سعادته بزيارته للأكاديمية واصفًا إياها بأنها مشروع قومي ناجح، وقال "إن مصر دولة شابة وبها كوادر كثيرة على مستوى رفيع، وفكرة الأكاديمية فكرة قومية رائعة؛ حيث تقوم باختيار عناصر تستطيع قيادة المجتمع وتكون قاطرة تقود البلد في مراحل مختلفة".

وأضاف أن اختيار عناصر ذات مواصفات معينة لا ينفي وجود عناصر كثيرة مميزة في مصر من مختلف التخصصات والأعمار، لكن اختيار أفضل هذه العناصر وأكثرها تأهيلًا يأتي بنوع من الزخم في القيادات في المؤسسات الوطنية المصرية، ولابد أن يكون تأهيلها من مختلف الجوانب والنواحي.

وعقب الدكتور تاج الدين على لقائه ببعض العناصر المرشحة للبرنامج بأنه شعر بأن المرحلة القادمة سوف تشهد اختيار قيادات لمؤسسات الدولة في مختلف المواقع ذوي كفاءة عالية وقدرات كبيرة، وعبر قائلًا: "هذا يجعلنا نشعر بالاطمئنان على المراحل المستقبلية لهذا الوطن".

يذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وتم تخريج ١٩٠ متدربا في الدفعة الأولى في شهر يناير ٢٠١٨، وحاليًا تضم الدفعة الثانية ٧٩ متدربا.

محمد عوض تاج الدين

رشا راغب مستشار الرئيس للصحة الأكاديمية الوطنية للتدريب محمد عوض تاج الدين

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