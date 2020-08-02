ضبط «مطحنة» مخدرات وتربة مخصصة لزراعتها مع راكب نمساوي بالمطار



كتب - محمد عبيد

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب بذور مخدرات، والتربة الخاصة بزراعتها مع نبات المشروم للتضليل مع راكب نمساوي من أصل مصري، أخفاها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وتعليم زراعتها مع نبات المشروم داخل البلاد لتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقال مصادر بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من فيينا، اشتبه أحمد علي مدير إدارة بالجمارك في راكب نمساوي من أصل مصري قادم من فيينا، وبعرضه حقائبه على أجهزة الفحص بمعرفة ابوالقاسم عبد الحكيم مأمور الجمارك، تلاحظ وجود أحجام غير معتادة داخل حقائبه، وقام حسين هيكل نائب مدير الإدارة وربيع عيد مأمور الجمارك بتفتيش الراكب وحقائبه وجد معه مطحنة المواد المخدرة، وعدة جرامات من الماريجوانا المخدرة، وعثر أمير محمود مأمور الجمارك على 750 جرام من تربة نبات «المشروم»، المخلوط بالماريجوانا الجاهزة للزراعة، وكتيب إرشادات لزراعة المخدرات .

وقامت جمارك مبنى 3 باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.