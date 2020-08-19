وزيرة الصحة: ارتفاع نسب شفاء مرضى كورونا بمستشفيات العزل لـ89.3%

كتب- محمد سامي:

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس "كورونا"، والموقف المتعلق بآخر احصائيات و أعداد حالات الشفاء التي خرجت من المستشفيات، وكذا أعداد المصابين والمتوفين نتيجة الإصابة بالفيروس، مشيرة إلى منحى العدوى خلال الفترة الماضية، والذى يشهد تناقصاً ملحوظاً في عدد الحالات المصابة مقارنة بالفترات السابقة، ومقارنة كذلك بالمعدلات العالمية.

وقال بيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء اليوم ، إن الوزيرة أشارت خلال العرض إلى معدل الإصابات بالنسبة للفئة العمرية،

وكذا مقارنة الوفيات في الفئات العُمرية بين مصر ودول العالم المختلفة، وخلال العرض أشارت وزيرة الصحة إلى نتائج بروتوكول الوزارة لعلاج مرضى فيروس "كورونا" المستجد، موضحة أنه تم تحليل بيانات مكتملة لعدد 8203 من المرضى المحجوزين بعدد 28 مستشفى عزل، وأظهرت نتائج تحليل البيانات أن نسب الشفاء للمرضى المحجوزين بمستشفى العزل وصلت إلى 89.3%، كما سجلت نسبة شفاء المرضى الحوامل 95.3%، فيما بلغت نسبة شفاء مرضى أمراض الكبد المزمنة المصابين بفيروس "كورونا" نسبة 64.5%.

وأشارت الوزيرة، إلى الوقت الزمني لتحول الحالات لنتيجة سلبية لفيروس "كورونا"، موضحة أن 80.7% من الحالات المصابة أظهرت نتائج سلبية لاختبار الـ "PCR" بحلول اليوم العاشر من العلاج، وأن 95.9% أصبحت سلبية بعد 18 يومًا من العلاج، فيما بلغت أعلى نسبة لتحول نتيجة اختبار "PCR" إلي سلبية في اليوم الثالث من تلقى العلاج 15.2%.​