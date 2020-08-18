غضب بـ"دينية النواب" لغياب ممثلي الحكومة عن مناقشة عودة صلاة الجمعة

مصراوي

سيطرت حالة من الغضب على اجتماع الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، بسبب غياب وزراء الصحة والأوقاف والتنمية المحلية لدراسة إعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة.

وشارك في الاجتماع جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتورة هناء أبو السعود، مدير عام الإدارة العامة للوبائيات بوزارة الصحة، وكرار محمد ممثل وزارة التنمية المحلية، والدكتور صبري علي مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، والدكتور أيمن علي أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة.

وقال أسامة العبد: مع احترامي لمن حضروا من ممثلي الوزارات المعنية لكن كان يجب حضور الوزراء المدعوين، ليقولوا ويوضحوا الأمر للشعب، إذا كان إيجابيا أو سلبيا مع بيان الأسباب والمبررات"

وأشار إلى أنه تقدم بطلب لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، لدعوة وزراء الأوقاف والصحة والتنمية المحلية، لحضور اجتماع في اللجنة لبحث ودراسة التلبية العاجلة لمطالب المواطنين بفتح المساجد لصلاة الجمعة، ورئيس المجلس والأمين العام وافقوا على الدعوة وانعقاد اللجنة على الفور لأن ذلك مطلب شعبي قبل أن يكون مطلب برلماني.ش